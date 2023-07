Casa usada como esconderijo por traficante é alvo da PC em Guaçuí

Policiais civis de Guaçuí, com apoio de policiais civis de Alegre, apreenderam pouco mais de um quilo de maconha e porções de haxixe e crack, nesta quarta-feira (19), no bairro São Miguel, em Guaçuí.

De acordo com a Polícia Civil, a casa onde estava a droga e cerca de R$ 500 em dinheiro estava sendo usada para esconder entorpecentes por um traficante que já foi identificado.

O material apreendido foi levado para a Delegacia de Guaçuí. A Polícia Civil procura, agora, pelo dono da droga.

Denúncias

