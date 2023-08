Casagrande: investimento público primeiro para criar oportunidades

Na manhã de sábado (29), o Governo do Estado inaugurou as obras de pavimentação da Rodovia Castelo x Muniz Freire. Obra que, como destacou o governador Renato Casagrande, liga o sul do Estado à região do Caparaó Capixaba. E, em entrevista coletiva, Casagrande colocou que obras como essas são necessárias para criar oportunidades e promover o desenvolvimento da região.

De acordo com Casagrande, são obras como essa que levam desenvolvimento para onde ainda não há fluxo de oportunidades. “Essa obra é algo que, num primeiro momento, não tem tanto fluxo, mas vai levar o desenvolvimento”, afirmou. “Existem obras que são feitas, onde o desenvolvimento já chegou e tem aquelas que são realizadas para levar o desenvolvimento”, completou.

Por isso, segundo o governador, é preciso chegar com o investimento público primeiro. “Depois, o investimento privado virá, com as oportunidades que vai gerar”, destacou. “E é o caso dessa estrada que vai ajudar a desenvolver a agricultura, o turismo e fazer com que se tenha um fluxo maior de visitantes na região, que é muito linda, além de ajudar a quem depende de um médico, fazer uma compra, ou seja, vai ficar mais fácil para as pessoas se deslocarem, vai aproximar mais as pessoas”, completou.

Realização vinha sendo perseguida

A obra da rodovia Castelo x Muniz Freire contou com a implantação e pavimentação de 32,7 quilômetros de extensão, com investimentos acima dos R$ 124 milhões. E foram feitos dois trechos: Castelo x Morro Vênus (na ES165 – Rodovia Carlos Roberto Schettino) e Morro Vênus x Muniz Freire (na ES379 – Rodovia João Thomaz de Souza).

E essa é uma realização que tem um gosto pessoal para o governador Renato Casagrande. Ele lembrou que perseguia a realização desde quando entrou na política e, especialmente, quando se elegeu deputado estadual. “Quando era deputado estadual, eu comecei um movimento para realizar a estrada e, como vice-governador (Governo Vitor Buaiz), conseguimos contratar o projeto”, recordou.

Ele contou que continuou buscando a realização da estrada, “mas as coisas não saíram do lugar”, principalmente, quando ele foi deputado federal e senador, porque “não tínhamos o poder de executar, mas sim de articular”. “No entanto, o governante da época não quis fazer, não fez”, ressaltou. “Então, quando chegamos ao governo, em 2011, contratei a obra, mas a empresa que ganhou a licitação não conseguiu terminar, porque deu desconto muito alto, e precisamos fazer outra licitação que contratou a empresa que concluiu a obra”, acrescentou.

Criar oportunidades para desenvolvimento

Uma obra que, como destacou Casagrande, foi difícil de ser realizada, devido à sua complexidade na área de engenharia, devido à quantidade de pedra que foi preciso remover. “Mas está entregue e vai contribuir muito para criar oportunidades e no desenvolvimento da região sul e Caparaó”, reafirmou. “E vamos realizando investimentos, mantendo o estado organizado, para continuarmos com capacidade de recursos que permitam fazer o sonho das pessoas virarem realidade”, completou.

E um investimento que pode ser um próximo passo para a realização de um sonho, seria a implantação e pavimentação da estrada que liga Iúna a Muniz Freire. Uma obra menos complexa e de menor extensão que pode reforçar a integração regional colocada pelo governador. “De Muniz Freire a Iúna será um próximo passo e vamos contratar essa obra neste governo”, afirmou. “Estamos terminando o projeto, para ligar Iúna, lá no alto do Caparaó até aqui (Castelo) e Cachoeiro de Itapemirim”, pontuou o governador Renato Casagrande.