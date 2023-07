Casal de estelionatários aplicava golpes na própria família em cidade do ES

Uma mulher de 42 anos e o marido dela, de 36 anos, são apontados como suspeitos de aplicarem golpes na mãe e na tia da investigada, na cidade de Marilândia. A prisão ocorreu na última quarta-feira (26), em Piúma, onde o casal estava escondido.

A investigação começou em junho de 2022 e estava sendo conduzida pela delegacia de Marilândia que percebeu vários emprestimos e trânsferencias bancárias com direito a saques sendo realizadas de forma indevida na conta de uma idosa de 67 anos. O valor total, Ultrapassava R$ 37 mil. “Daí em diante, os trabalhos de investigação se intensificaram, comprovando que a sobrinha da vítima e o companheiro da sobrinha realizaram as movimentações e ficaram com o dinheiro”, esclareceu o titular da DP de Marilândia, delegado Leonardo Ávila.

Os policiais constataram que a investigada também realizou empréstimos fraudulentos na conta bancária da própria mãe, de 68 anos, gerando um prejuízo de, aproximadamente, R$ 17 mil.

“Ao concluir as investigações, representamos pela decretação da prisão preventiva do casal, que estava foragido há alguns meses. Foram realizados diversos levantamentos de informações para localizá-los e obtivemos informações de que eles estavam na região de Piúma. Solicitamos apoio à equipe da DP de Piúma, que prosseguiu nas diligências e conseguiu localizar o casal, realizando a prisão”, informou Leonardo Ávila”