Homem rouba moto, fura blitz, bate com veículo, foge a pé e é preso no ES

A Polícia Rodoviária prendeu na tarde desta segunda-feira (31), na BR 101, sem Linhares, um homem por posse de veículo roubado. Outro homem foi preso por tentar dar fuga ao primeiro indivíduo.

A PRF estava realizando uma fiscalização de criminalidade próximo ao Km 152, da BR 101, em Linhares, quando emitiu ordem de parada para uma motocicleta Honda XRE 300, que ostentava placa de Juazeiro, na Bahia. O condutor desobedeceu a ordem de parada e iniciou fuga em direção ao Centro de Linhares. Próximo ao viaduto da cidade, o condutor perdeu controle da motocicleta e colidiu em um caminhão.

Após a colisão, o motorista passou a fugir a pé e foi avistado pelos agentes da PRF entrando em um VW Voyage branco. Instantes após, a PRF abordou o VW Voyage na saída da cidade, ocupado por motorista, de 31 anos, morador de Serra, e passageiro, de 33 anos, morador de Linhares.

Ao descer do veículo o passageiro jogo ao chão seu aparelho celular, danificando o equipamento, para que suas mensagens não fossem verificadas. O passageiro foi identificado como sendo o motociclista que fugiu. O motorista disse que eram amigos e estavam retornando para a Grande Vitória.

Neste tempo, a PRF descobriu que a motocicleta portava placa clonada e apresentava todos os seus elementos de identificação adulterados, não sendo possível a identificação do veículo original no local. A originalidade do veículo será atestada em trabalho pericial posterior.

Os dois homens, a motocicleta e o Voyage foram encaminhados para a Polícia Civil em Linhares.