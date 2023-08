Centro de Reabilitação Física oferece fisioterapia domiciliar em Cachoeiro

Em Cachoeiro de Itapemirim, pessoas que enfrentam incapacidade de locomoção, como os acamados, podem contar com o serviço de fisioterapia domiciliar oferecido pelo Centro Municipal de Reabilitação Física (Cemurf).

Para ser atendido, o paciente precisa residir no município e possuir encaminhamento assinado por especialista do Sistema Único de Saúde (SUS).

Caso o usuário tenha um encaminhamento emitido por especialista da rede privada, a orientação é procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para que a solicitação de atendimento seja efetuada de acordo com os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

Em média, o Cemurf realiza cerca de 140 atendimentos mensais de fisioterapia domiciliar. De acordo com o secretário Alex Wingler, o serviço representa uma maneira de assegurar que os moradores com dificuldades de locomoção tenham acesso aos procedimentos necessários para auxiliá-los em sua reabilitação.

“O atendimento domiciliar propicia uma maior adesão ao tratamento e, consequentemente, melhores resultados na recuperação e manutenção da saúde física dos pacientes”, destaca o secretário.

Sobre o Cemurf

Situado na rua João Bosco Fiório, bairro Marbrasa, o Cemurf é um importante equipamento público de apoio à reabilitação de pacientes que sofreram traumas físicos. O centro funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e seus atendimentos são direcionados exclusivamente para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que apresentem limitações físicas decorrentes de lesões, doenças crônicas e outras condições médicas.

Dentro da unidade, são disponibilizadas diversas especialidades, incluindo fisioterapia, ortopedia, hidroterapia e psicologia. Além disso, os profissionais do Cemurf também prestam atendimentos a acolhidos em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

Para receber atendimento do Cemurf, é indispensável obter o encaminhamento médico pelo SUS. Os interessados podem entrar em contato com a unidade através do telefone (28) 3521-2071 para mais informações sobre os procedimentos e requisitos para agendamento.