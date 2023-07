Cidade do Sul do ES se destaca no combate à exploração sexual infantil

Presidente Kennedy fez bonito na campanha do dia 18 de Maio e ficou entre os três municípios que promoveram as melhores campanhas de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado do Espírito Santo.

A cidade do Sul capixaba ficou na 3ª colocação e recebeu a premiação na última quarta-feira (19). O troféu Municípios Destaque 2023 foi entregue pela primeira-dama do Estado, Maria Virgínia Casagrande, na Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES).

De acordo com a Prefeitura Presidente Kennedy, “o prêmio reforça o compromisso da municipalidade em realizar ações no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e o compromisso na construção de politicas públicas que protejam nossos pequenos”.