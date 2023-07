Cinco cidades do ES registram os maiores volumes de chuva no Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou as sete cidades do Brasil com maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas. Desse total, cinco são no Espírito Santo e duas são do Sul do Estado.

Santa Teresa, na região Serrana, foi a cidade com o maior volume de chuva, registrando 58,8 mm. Alfredo Chaves registrou o segundo maior volume de chuva, registrando 35,4 mm.

O município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, registrou o terceiro maior volume de chuva do Brasil: 26,0 mm. A capital Vitória foi a quarta que mais choveu, registrando 25,8 mm.

Também no Sul do Estado, Presidente Kennedy registrou 20,0 mm e foi a sexta cidade que mais choveu nas últimas 24 horas do Brasil.

A previsão para esta sexta-feira (21), é de chuva em todo o Espírito Santo, por conta dos ventos úmidos que sobram do mar em direção ao continente. A temperatura no Estado segue instável.