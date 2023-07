CNH Social: Detran|ES oferta mais 3.500 carteiras de graça

O Governo do Estado, através do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), abre a 2ª fase do Programa CNH Social 2023, nesta terça-feira (22). Serão abertas 3.500 vagas, que serão distribuídas de maneira proporcional: 40% delas irão para a região metropolitana da Grande Vitória e os 60% restantes irão para o restante das regiões.

Com essa 2ª edição, já se totalizam as 7.000 vagas divulgadas para este ano. Para esta edição, muitas novidades, como: novos cursos especializados para a formação de condutores profissionais, somando aos que já são disponibilizados pelo programa. Outra adição para esta edição é o foco em condutores de categoria A (motocicletas).

Também foi lançado o programa “Tudo no mesmo lugar”, que vai facilitar ao comprador e vendedor de veículos a realização de todos os serviços em um só lugar, quando comercializado em concessionárias, distribuidores autorizados e revendas, diminuindo o tempo de espera para a conclusão dos procedimentos de transferência de propriedade.

Como se inscrever?

O projeto consiste em três partes: inscrição, seleção e o processo de habilitação, e para participar, o candidato deverá acessar o site do DETRAN|ES, ir na opção CNH SOCIAL, e informar seu número de Inscrição Social (NIS), o CPF, a data de nascimento, nome do candidato, e-mail e telefone, município de residência e se é uma pessoa com deficiência (PCD), e caso seja uma pessoa PCD, deverá informar qual deficiência possui.

Em seguida, deverá escolher a categoria desejada, entre as seguintes opções:

Primeira Carteira Nacional de Habilitação – CNH A ou B;

Adição das categorias A ou B;

Mudança para categorias D ou E.

A seleção

Entre os candidatos declarados PCD, somente serão contemplados os que possuírem deficiência que não impeça a obtenção do CNH, seguindo a legislação de transito vigente, e ao restante dos candidatos que tiverem a inscrição aceita serão selecionados segundo os critérios previstos no Art. 6º do Decreto Estadual Nº 4.223-R de 06/03/2018, conforme segue:

Menor renda per capita;

Maior número de componentes no grupo familiar;

Candidatos com Ensino Fundamental completo;

Beneficiário do Bolsa Família;

Data e hora de inscrição.