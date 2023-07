Com capixaba, Brasil conquista bronze na World Challenge Cup de ginástica rítmica

Com a capixaba Sofia Madeira na seleção, o Brasil conquistou a medalha de bronze na prova de conjunto geral na World Challenge Cup de ginástica rítmica. Já no individual geral, Geovanna Santos foi destaque ao conquistar inédito sétimo lugar. A competição aconteceu nesse sábado (15), na Romênia. As duas ginastas são contempladas pelo Bolsa Atleta, benefício concedido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

No total, a seleção brasileira de conjunto, formada pelas ginastas Bárbara Galvão, Deborah Medrado, Duda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victória Borges, somou 64.500 pontos, ficando atrás somente da Itália e da Bulgária.

Com o melhor resultado já alcançado por uma brasileira na categoria individual da competição, Geovanna Santos alcançou 121.950 pontos. A capixaba realiza os treinos no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, sede da Sesport.



Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.