Como a humanização no atendimento pode ajudar crianças em exames

Não é de se esperar que crianças gostem de ambientes hospitalares e laboratoriais. Quase sempre, os procedimentos envolvem agulhas e a tal “picadinha”, que acabam gerando desconforto e medo nos pequenos. Por isso, algumas alternativas e práticas humanizadas são diferenciais na hora de escolher onde levar os filhos.

“De vez em quando, chegam adultos com medo ou até fobia de agulhas. É compreensível que as crianças cheguem no laboratório muito receosas. Mas, a forma de abordar os pequenos, de lidar com os procedimentos, de incentivá-los e também de oferecer carinho e acolhimento podem proporcionar uma experiência mais confortável e positiva”, orienta a farmacêutica e bioquímica, responsável técnica do Laboratório da Unimed Sul Capixaba, Schayra Damazio.

Recentemente, o Laboratório Unimed começou a premiar com uma medalha e um selo da coragem os pacientes que passam pelo procedimento de coleta de sangue, um gesto simples, mas significativo, que reconhece e valoriza a bravura das crianças que necessitam fazer o procedimento.

Uma das corajosas que passaram pelo Laboratório foi a pequena Beatrice, de um ano, que precisou colher sangue para exames de rotina e saiu do local com sua medalha. “A paciência e humanização da equipe envolvida é importante nesse momento. Todo o procedimento foi feito com muita ludicidade e leveza e, ao final, ela levou a premiação para casa. Desde então, temos uma criança que não desgruda da sua medalha, nem para dormir”, relata Bernardo Baumann, pai da criança.

A Unimed Sul Capixaba se destaca por suas práticas humanizadas, direcionadas pelo Jeito de Cuidar Unimed. Desta forma, os profissionais envolvidos estão capacitados para lidar com crianças de forma sensível e empática. O objetivo é criar um ambiente mais acolhedor, onde as crianças se sintam seguras e compreendidas durante todo o processo de atendimento.

“Essas práticas humanizadas têm se mostrado eficazes não apenas em proporcionar uma experiência mais positiva para as crianças, mas também em tranquilizar os pais e familiares que acompanham os procedimentos. Quando agimos com respeito e paciência, temos crianças muito mais colaborativas e todos os processos ficam mais tranquilos de serem realizados”, reforça Schayra

O Laboratório Unimed atende também clientes particulares e convênios, conta com a mais moderna tecnologia em equipamentos e infraestrutura e disponibiliza resultados de exames simples em até 24h. As coletas podem ser feitas nas unidades do Hospital Materno-Infantil, Hospital e posto de coleta no Perim Center, em Cachoeiro, e nas Unidades de Castelo e de Iconha.

Além disso, quem mora em Cachoeiro tem a opção de atendimento domiciliar para a maioria dos exames laboratoriais. O agendamento pode ser feito pelo telefone (28) 2101-6255 e o custo da taxa de deslocamento é pago separadamente.