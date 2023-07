Como identificar e socorrer pessoas com AVC

Em uma segunda-feira de março deste ano, próximo de 6h da manhã, a cabeleireira Rosineri Rigon Silva achou estranho seu marido não responder ao ser chamado enquanto estava no banho. Ela tentou abrir a porta e não conseguiu, precisou da ajuda dos filhos. Ao conseguirem, se depararam com o aposentado Valcimar Silva caído no chão. Ele havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e imediatamente foi levado para o Pronto Atendimento da Unimed Sul Capixaba.

Na hora, nem Rosineri e nem os filhos identificaram o que havia acontecido com ele, só viram que ele não respondia, estava com os olhos abertos e paralisados e respirando de forma ofegante, emitindo um ronco alto. Mas, por conta da proporção do AVC e pela agilidade no atendimento, ele, que tem 64 anos, não ficou com sequelas graves.

Rosineri e Valcimar

“Esta condição, conhecida popularmente como derrame, requer atenção imediata e cuidados médicos especializados. Reconhecer os sintomas característicos e agir rapidamente pode fazer toda a diferença na vida da pessoa afetada. A Unimed Sul Capixaba tem se destacado como referência neste atendimento, oferecendo um protocolo de atendimento, equipe médica altamente qualificada e a possibilidade de neurocirurgia no hospital, caso seja necessária”, conta o neurologista da cooperativa Waldemar Algemiro.

Segundo ele, o AVC acontece quando há a interrupção do fornecimento de sangue para uma área do cérebro e isso pode acontecer por dois motivos: um bloqueio ou um rompimento de um vaso sanguíneo. Os sintomas podem variar, mas é essencial conhecer os sinais mais comuns para uma intervenção adequada.

“Dentre os sintomas característicos de um AVC estão a perda súbita de força ou dormência em um lado do corpo; dificuldade para falar ou compreender; desequilíbrio; visão turva ou perda de visão; e dor de cabeça intensa e repentina. É importante ressaltar que esses sintomas podem ocorrer de forma simultânea ou isoladamente, por isso, ao primeiro sinal, é importante buscar atendimento médico, sendo que a pessoa que está sentindo nunca deve dirigir ou sair desacompanhado”, orienta.

O Hospital Unimed foi pioneiro na região Sul ao implementar um protocolo para atendimento ao paciente com AVC isquêmico. Esse protocolo visa proporcionar uma resposta rápida e integrada, garantindo um cuidado adequado e eficiente aos pacientes. Por meio de uma referência internacional de atendimento, chamado Projeto Angels, o Hospital da Unimed está entre os 150 hospitais brasileiros e cerca de 2.800 hospitais em todo o mundo que atende aos mais altos padrões globais no assunto.

“É importante ressaltar que a prevenção desempenha um papel crucial na redução dos riscos de AVC. Controlar a pressão arterial, manter uma dieta equilibrada, praticar exercícios físicos regularmente, evitar o consumo excessivo de álcool e não fumar são medidas importantes para a saúde vascular. E agir com rapidez e contar com uma equipe médica experiente pode salvar vidas e minimizar as sequelas causadas por essa condição”, explica o médico, que fez o atendimento ao Valcimar na época e conta que hoje ele faz fisioterapia para melhorar o equilíbrio e acompanhamento da saúde.