Concurso da Prefeitura de Cachoeiro ofertará 453 vagas para diversos cargos

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abrirá concurso público com a oferta de 453 vagas para diversos cargos nos níveis médio, técnico e superior.

De acordo com a secretária municipal de Administração, Ana Carolina Fornazier Bedin, uma reunião será realizada, nesta quinta-feira (27), para definir a data de divulgação do edital.

“A comissão do concurso foi definida recentemente e amanhã acontecerá a primeira reunião com a organização para darmos sequência e estabelecer a data para a divulgação”, explicou.

Na última terça-feira (25), o vereador e presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Esporte e Lazer da Câmara de Cachoeiro, Diogo Lube (Progressistas), após reunião com o secretário municipal de Governo e Planejamento Estratégico, Thiago Bringer, antecipou que o edital do certame deve ser divulgado ainda no mês de agosto.