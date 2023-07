Conexão Safra mostra as ‘Barbies’ que fazem a diferença no meio rural

Um dos slogans da boneca Barbie era “tudo o que você quer ser”. E não é para menos. A boneca já foi aeromoça, médica, veterinária, fashionista, sereia, fada e, claro, fazendeira. As redes sociais estão em polvorosa com a estreia do filme que leva o nome da boneca.

E a Conexão Safra não podia fazer diferente e preparou um conteúdo especial para mostrar as ‘Barbies’ que fazem diferença no meio rural do Espírito Santo.

