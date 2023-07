Conheça cinco exames que não precisam de jejum

É uma prática cultural o ato de fazer exame de sangue pela manhã, em jejum. E isso traz uma consequência: um grande fluxo de pessoas e um tempo de espera maior. O que muita gente não sabe é que um dos exames mais pedidos pelos médicos, para acompanhamento de índices rotineiros, o hemograma completo, não precisa de jejum e pode ser colhido em qualquer momento. Além dele, vários outros também podem ser feitos após se alimentar.

Outros exames que dispensam o jejum é o que avalia a dosagem de creatinina, utilizado para avaliar a função renal; e ferritina, que monitora a deficiência de armazenamento do ferro e diferencia entre tipos de anemias; o de dengue, que detecta anticorpos do vírus da dengue presentes na doença; e o Beta HCG, hormônio para confirmar gravidez.

“É importante sempre perguntar ao médico que solicitou os exames se há a necessidade de jejum ou se há algum alimento que deve ser evitado nas horas próximas à coleta, porque pode haver interferência no resultado. Além disso, é importante ressaltar que, no caso da necessidade de jejum, não é aconselhado ficar mais de 14 horas sem comer”, orienta a farmacêutica bioquímica, responsável técnica do Laboratório da Unimed Sul Capixaba, Schayra Damazio.

Segundo ela, após muitas horas sem ingerir alimentos, o corpo começa a utilizar suas reservas, queimando gorduras e proteínas, o que pode interferir nos resultados dos exames. E, mesmo nos exames com jejum indispensável, geralmente, pode-se consumir pequenas quantidades de água.

