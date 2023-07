Correios terá horário especial em dias de jogos da seleção feminina

Os Correios terão horário especial de atendimento ao público em suas unidades durante a primeira fase dos jogos da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo 2023. Nos dias 24 e 29 de julho e no dia 2 de agosto, o expediente das agências da empresa em todo o País se iniciará após o término das partidas, conforme tabela abaixo:

As unidades localizadas em shopping seguirão o horário do estabelecimento.

A Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível normalmente, por meio dos seguintes canais:

Site dos Correios, na página do Fale Conosco;

Pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100;

Chat: www.correios.com.br

Já o atendimento dos operadores da CAC se iniciará às 11h no dia 24 de julho. No dia 29 o atendimento será das 10h às 14h, e no dia 2 de agosto, o atendimento dos operadores será de 10h às 20h.

Para as próximas fases da Copa do Mundo Feminina 2023, os Correios informarão, oportunamente, os horários de funcionamento da empresa durante os jogos do Brasil.

Equidade de gênero

A flexibilização dos horários ocorre para que as empregadas e os empregados dos Correios possam acompanhar a seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina da Fifa 2023, da mesma maneira que ocorreu na competição masculina.

A ação faz parte das iniciativas que a atual gestão tem adotado para promover a equidade de gênero, de maneira alinhada ao compromisso do governo federal e de empresas em todo o mundo de implementar iniciativas pautadas na agenda ASG (ambiental, social e de governança).