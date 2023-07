Cras do Alto Independência terá ação para apresentar os serviços

Nesta sexta-feira (21), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro realizará, das 8h às 12h, uma ação para apresentar os serviços do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do bairro Alto Independência aos moradores da região.

O equipamento público, situado na rua Cleber França, foi inaugurado na última semana, e passou a ser referência em atendimento social para famílias dos bairros Coronel Borges, São Luiz Gonzaga, Alto Independência, Independência, Baiminas, Amaral, Bela Vista, Arthur Costa e Silva, Nossa Senhora Aparecida, Santa Helena, Ibitiquara e Ferroviários, além do distrito de Gruta e da localidade de Timbó.

Durante toda a manhã, as famílias serão apresentadas aos serviços disponíveis no espaço, como o programa Criança Feliz, o serviço Familia Acolhedora, o Acessuas Trabalho e o Cadastro Único (CadUnico) – porta de entrada para diversos programas sociais.

Além disso, na ação, as crianças poderão aproveitar um espaço especial para elas, com pipoca, algodão doce e dinâmicas recreativas.

Atendimento nos Cras

Atualmente, Cachoeiro conta com oito Cras em funcionamento. Os atendimentos acontecem das 8h às 17h.

Nesses espaços, as famílias em situação de vulnerabilidade social participam de atividades e são acompanhadas por meio dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

As unidades também são porta de entrada novos usuários do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e para acesso a programas assistenciais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O atendimento é realizado por demandas espontâneas e, quando necessário, efetua o acompanhamento de famílias com base em um conjunto de intervenções, continuadas e pactuadas entre a equipe multidisciplinar, com o objetivo de garantir direitos e cidadania.

Em sua página no site da Prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br), a Semdes disponibiliza uma lista com telefones e endereços de todos os Cras do município.