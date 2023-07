Cuidados com a pele no inverno em pauta

É principalmente no inverno, com período de baixas temperaturas, que os cuidados com a pele precisam ser redobrados. Nesta época é comum surgirem doenças como a dermatite atópica, rosácea, dermatite seborreica e algumas micoses.

A dermatologista Sayonara Machado, que atende no Santa Casa Especialidades, explica que todas essas condições precisam de acompanhamento dermatológico para o tratamento com medicamentos.

“Na dermatite atópica é necessário aumentar a hidratação da pele, evitar banhos quentes, evitar uso de buchas e usar sabonetes que tenham um teor de hidratação maior. Se a pessoa tomar mais de um banho por dia, deve usar sabonete com maior frequência nas partes íntimas e apenas passar espuma nas outras áreas (membros e tronco)”.

Na dermatite seborreica há uma maior descamação do couro cabeludo no inverno, sendo necessário evitar banhos quentes para não aumentar a oleosidade na região. É recomendado evitar a ingestão de frituras e açúcar (que também podem aumentar o nível de oleosidade). O estresse excessivo e alterações hormonais também podem piorar o quadro.

Sayonara comenta que a ingestão de bebidas alcoólicas e outras com alta temperatura (como café, chás e alimentos picantes) podem piorar o quadro de rosácea, deixando o rosto mais vermelho, gerando ardor e queimação.

Além disso, o uso de alguns produtos irritantes também é ruim para quem tem rosácea, como produtos faciais, que geralmente são gordurosos. O uso de esfoliantes faciais não é indicado e mudanças bruscas de temperatura são prejudiciais (calor ou frio excessivo).

“Para os quadros de micoses, o que provoca seu surgimento é a umidade excessiva das dobras do corpo, entre os dedos. É necessário secar bem as partes do corpo como as axilas, virilha, dedos dos pés e das mãos para não tornar o ambiente propício para o fungo se proliferar. Além de proteger, a hidratação é importante para combater todas essas doenças”, reforça a médica.

A dermatologista alerta que essas são algumas medidas domiciliares que podem ser feitas no cuidado com a pele. “Para o tratamento adequado e até mesmo no uso de alguns tipos de medicamentos, deve-se fazer uma consulta ao dermatologista para melhor orientação”.

TRATAMENTOS DERMATOLÓGICOS

O inverno é uma boa época para realizar o tratamento de lesões hiperpróbicas na pele, como melasma, em que é feito o uso de ácidos, mas sempre mantendo cuidado com a proteção solar, principalmente em tratamento com peelings. A baixa frequência dos raios solares ajuda os pacientes que não podem ser expostos frequentemente ao sol.

HIDRATANTE E PROTETOR SOLAR: USO RECOMENDADO TAMBÉM NO INVERNO!

A especialista em dermatologia alerta que apesar do uso do protetor solar ser mais divulgado no verão, o produto tem lugar garantido no inverno. O índice de radiação ultravioleta pode até ser um pouco menor no período, entretanto, ele ainda existe. “São medidas de uso de proteção solar pra evitar riscos de câncer de pele.

No inverno as recomendações são as mesmas: uso diário com aplicação de 2 a 3 vezes ao dia. Se houver exposição solar intensa, deve-se usar de 3 em 3 horas. Assim como o hidratante, que precisa ser aplicado até 3 vezes ao dia para melhorar a proteção, a barreira da pele, e evitar novas doenças de pele”.

DICAS PARA MANTER A PELE HIDRATADA

– Use filtro solar diariamente

– Beba 2 litros de água por dia

– Evite banhos extremamente quentes e demorados (provocam ressecamento e desidratação)

– Evite se ensaboar demais e usar buchas (que também provocam alteração da composição do manto hidrolipídico, isto é, o hidratante natural produzido pelo organismo e protege a pele)

– Utilize usar hidratantes específicos para os lábios para evitar rachaduras e sangramento no local