Dito Silva inicia conversas sobre reeleição em Muniz Freire

O atual prefeito de Muniz Freire Dito Silva (PDT) está em seu primeiro mandato e a reeleição já é assunto que vem sendo tratado com seu grupo político. Ele ainda não afirma, oficialmente, que é candidato a um novo mandato à frente da administração municipal. Contudo, o balanço positivo que faz de sua gestão é um sinal de que pode tentar a recondução ao cargo.

Dito Silva adianta que está discutindo com seu grupo de apoio político sobre o assunto em todos os níveis. “A reeleição é uma possibilidade que venho discutindo com meu grupo de apoio, tanto local quanto em nível estadual”, ressalta.

E fazendo um balanço de sua administração, destaca dificuldades que precisou vencer. “Assumi em um ano difícil, de pandemia, com a Prefeitura destruída em todos os sentidos”, relembra. “Foi preciso cortar na carne e, mesmo assim, avançamos”, completa.

Dito Silva fala em continuidade

O prefeito coloca que Muniz Freire “está em obras” e o pagamento dos servidores e fornecedores em dia. Por isso, fala em continuidade de trabalho. “Acho que a gestão que estamos fazendo é um trabalho sério e consciente que não pode ser descontinuado”, afirma.

Ao mesmo tempo, Dito Silva acredita nessa continuidade, apontando para a realização de mais projetos. “Sei que poderemos realizar grandes projetos, em curto e médio prazo, para o município”, enfatiza. “E isso é possível, diante da nossa capacidade de aglutinar parceiros, como o governador Casagrande e membros das bancadas estadual e federal”, acrescenta.

Ao mesmo tempo em que o prefeito Dito Silva articula sua candidatura à reeleição, os grupos políticos e partidos da oposição se movimentam. Existem conversas para a construção de um bloco que conta com nomes como o do vereador Rodrigo Pope, do ex-prefeito Delson de Oliveira, do ex-vereador Sobreira, do ex-prefeito Getúlio Areias, da vereadora Vilma Louzada e do ex-vereador José Carlos Mação. Além de Evandro Paulúcio, do PT, que foi candidato a prefeito na eleição passada, e seu sobrinho Roberto Paulúcio, que chegou a ser candidato a prefeito, pelo Cidadania, na eleição passada, mas desistiu.