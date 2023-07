Duas apostas do ES acertam a quina da Mega-Sena e faturam mais de R$ 90 mil

Duas apostas do Espírito Santo acertaram a quina do concurso 2.612 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira (19), em São Paulo. O prêmio principal acumulou mais uma vez e pode passar dos R$ 60 milhões no sorteio do próximo sábado (22).

As dezenas sorteadas foram: 20 – 27 – 34 – 44 – 50 – 54.

Os sortudos capixabas fizeram apostas simples em lotéricas de Guarapari e Vila Velha, e vão levar pra casa o prêmio de R$90.719,20.

Ao todo, 50 apostas chegaram perto e acertaram as cinco dezenas. Outros 3.638 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.781,18 cada.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00.