Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e carreta em Cachoeiro

Um acidente entre carro e carreta na manhã desta sexta-feira (28), em São Joaquim, interior de Cachoeiro de Itapemirim, deixou duas pessoas feridas.

De acordo com a Polícia Militar, o carro em que as vítimas estavam bateu contra a traseira de uma carreta.

O motorista do carro teve, apenas, escoriações. A pessoa que ocupava o banco do carona sofreu lesões intermediárias, porém, sem gravidade. Já o carro ficou completamente danificado.

Os ocupantes foram amparados por populares que, em seguida, chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista da carreta não se feriu.

