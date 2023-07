EDP promove formação em “Eficiência Energética” para professores

Foram prorrogadas as inscrições para o curso gratuito e online voltado a professores do Estado, promovido pela EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo. Até o dia 1º de agosto, docentes da rede municipal, estadual ou particular poderão se inscrever para o “EnergeticaMente – formação em eficiência energética para um amanhã melhor” pelo link: https://bit.ly/inscricaoenergeticamente.

Com a temática Eficiência Energética, a capacitação tem como objetivo qualificar 115 educadores de instituições públicas e privadas e torná-los agentes multiplicadores dos conceitos do consumo racional e seguro da energia elétrica na sala de aula. A ação é desenvolvida por meio do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Aneel, e pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) em parceria com a Fundação Roberto Marinho.

Nesta primeira edição, o curso é voltado para docentes do 6º e 7º do Ensino Fundamental II que atuam em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou particular. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Profissionais de qualquer disciplina poderão se candidatar. No entanto, serão priorizados aqueles que atuam com Ciências, devido à temática do curso.

Em ambiente online virtual, o percurso pedagógico é dividido em cinco módulos temáticos. São eles: (1) Sustentabilidade/Educação Ambiental; (2) Energia: conceito e suas transformações; (3) Fontes de energia renováveis e não renováveis; (4) Socialização dos aspectos gerais da aplicação de desafios e (5) Eficiência Energética: consumo de energia e desperdícios.

Ao final da formação, os professores terão um encontro presencial, totalizando 40 horas de formação. Todos que participarem de 70% das atividades propostas, como planos de aulas e entrega de atividades, receberão um certificado de participação.

