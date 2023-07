Eduardo Polastreli, ex de Mariana Polastreli, se casa em Alegre

O engenheiro Eduardo Polastreli, ex-marido da empresária Mariana Polastreli, se casou no civil com a especialista em serviço social e políticas públicas, Luana Variente, na tarde da última sexta-feira (21), em um cartório de Alegre, no Sul do Espírito Santo.

Eduardo mostrou os registros do casamento em suas redes sociais e se declarou para a amada. “O dia do nosso eterno ‘sim’. A minha melhor escolha é você. Desejo que todos os sentimentos especiais e puros do dia do nosso casamento alimentem o nosso amor para sempre. Vou fazer o meu melhor para criarmos juntos a melhor história de todas. Te AMO, minha VIDA”, escreveu.

O ex-marido de Mariana Polastreli é formado em engenharia civil e também atua como empresário. Ele administra um perfil no Instagram de suplementos que tem como propósito o emagrecimento. Ao lado da atual esposa de Eduardo Costa, ele teve três filhos, Luiz Henrique, o primogênito, Pedro, o filho do meio, e Theo, caçula da família, que ainda é um bebê.

Mariana Polastreli assumiu o relacionamento com o cantor sertanejo em julho de 2021. Na época, ela e Eduardo protagonizaram uma polêmica sobre a guarda dos filhos, e o empresário chegou a acusá-la de ter abandonado a família para viver o novo namoro.

Atualmente, os problemas ficaram para trás e eles vivem um bom relacionamento, dividindo a criação dos três filhos. Eduardo esteve presente no casamento da ex com o atual, realizado em abril deste ano.