Educadores do programa Agrinho terão workshops gratuitos!

O Senar-ES, em parceria com a OCB/ES e o Sebrae/ES, irá promover uma série de três workshops aos professores do Programa Agrinho. O programa este ano tem como tema “Criando conexões, fortalecendo o agro!”.

Os workshops acontecerão de forma virtual nos dias 24 e 25 deste mês. O assunto abordado serão os dois subtemas da edição de 2023 do Programa Agrinho: Cooperativismo e Empreendedorismo. O público-alvo são os educadores da rede pública de ensino do Espírito Santo que estejam participando do programa. As inscrições são gratuitas, mas o número de vagas é limitado.

CLIQUE AQUI E LEIA A REPORTAGEM COMPLETA