Em Cachoeiro, homem morre após cair com carro em ribanceira

Um idoso de 71 anos morreu após sofrer um acidente, por volta das 18h50 deste domingo (23), em São Vicente, região interiorana de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, Joemar Bachiete dirigia uma Toyota Hilux. Ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

Joemar ficou preso às ferragens do veículo, foi desencarcerado e levado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu. O corpo dele foi transferido para o Serviço Médico Legal do município.

