Empresário que matou jovens em acidente é autuado por homicídio culposo

O empresário de 27 anos que provocou o acidente que matou dois entregadores de lanche, de 23 e 24 anos, em Vargem Alta, na noite do último domingo (23), foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta segunda-feira (24).

De acordo com a Polícia Civil, o motorista da I/BMW 318I PF71, que estava bêbado, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor (duas vezes) e embriaguez ao volante.

Wemerson Gustavo Stabnow Costa, 24 anos, e Mayk de Oliveira Fraga, 23 anos, trabalhavam como entregadores de lanche e retornavam para casa após o trabalho, quando foram atingidos pela BMW.

Gustavo morreu no local. Já Mayk, que era quem conduzia a moto, foi socorrido e levado ao pronto-socorro da região, mas não resistiu.

Já o empresário foi localizado pela PM pouco depois do acidente. Os corpos de Gustavo e Mayk, que tiveram múltiplas fraturas, foram levados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

