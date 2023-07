Motorista bêbado atinge moto e mata entregadores de lanche em Vargem Alta 

Dois jovens morreram após a moto em que eles estavam ser atingida por um carro, na noite deste domingo (23), em Vargem Alta. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 23h40. O motorista estava embriagado.

Wemerson Gustavo Stabnow Costa, 24 anos, e Mayk de Oliveira Fraga, 23 anos, trabalhavam como entregadores de lanche e retornavam para casa após o trabalho, quando foram atingidos por uma BMW.

Gustavo morreu no local. Já Mayk, que era quem conduzia a moto, foi socorrido e levado ao pronto-socorro da região, mas não resistiu.

O motorista do carro, de 27 anos, foi localizado pela PM pouco depois do acidente e preso em flagrante. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde está detido à disposição da Justiça.

Os corpos de Gustavo e Mayk, que tiveram múltiplas fraturas, foram levados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil segue investigando o caso.

