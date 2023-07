ES é top 10 no País em ranking de serviços públicos digitais

O Estado do Espírito Santo alcançou o 10° lugar no ranking de Oferta de Serviços Digitais Públicos, da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC). Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal participaram dessa avaliação que tem como foco medir o nível de maturidade digital na Administração Pública.

Foram analisados uma série de fatores para a formação do ranking, como acessos aos serviços públicos; identificação do cidadão; Ouvidoria e simplificação dos serviços; assinaturas eletrônicas; e práticas de Governo Digital.

Além disso, são avaliados outros parâmetros, como obtenção de documentos; acesso a direitos; e oferta de serviços digitais nas áreas de saúde, educação, segurança pública e direitos humanos.

Também influencia na formação do ranking a capacidade de os Estados seguirem as legislações relacionadas com a prestação de serviços públicos, procedimentos administrativos, uso das assinaturas digitais e Governo Digital.

Transformação Digital

Na avaliação do presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Marcelo Cornélio, o desempenho do Espírito Santo no ranking da Abep-TIC é uma prova de que o Poder Executivo Estadual está priorizando o avanço tecnológico para aperfeiçoar o atendimento aos capixabas.

“Com certeza, esse resultado é fruto não apenas do trabalho do Prodest, mas também do esforço da SEG, da Seger e de outros órgãos em tornar os serviços digitais mais acessíveis aos cidadãos. Temos que continuar nos empenhando em consolidar cada vez mais a transformação digital no setor público”, enfatizou Cornélio.

O coordenador estadual de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Victor Murad, disse que o ranking da Abep-TIC é um incentivo para que o Governo capixaba se mantenha em permanente processo de melhoria, mapeando os indicadores de eficiência.

“Liderados pelo governador Renato Casagrande, trabalhamos para que o nosso Governo avance na transformação digital, sendo cada vez mais digital, transparente e inclusivo, favorecendo assim o desenvolvimento do Espírito Santo e o atendimento ágil e eficiente da população capixaba com políticas públicas qualificadas”, afirmou Murad.