Estocagem de café maduro em água recomendada na produção de especiais

Produtores de cafés especiais podem estocar em água os frutos de café maduros por até cinco dias consecutivos, visando aumentar o volume dos lotes e assim facilitar e reduzir o trabalho na secagem do produto. Essa técnica é apresentada no Comunicado Técnico 7, publicado pela Embrapa Café e que pode ser acessado de forma gratuita. Os resultados de pesquisas relatados nesse comunicado evidenciaram que a imersão dos frutos em água, conforme recomendado, não prejudica a qualidade da bebida que deles se obtém. Essa técnica já havia sido descrita em 2005, mas esses novos experimentos demonstram que não é necessário fazer a troca de água diariamente, além de apresentar as recomendações para o manejo dos lotes de café durante a secagem no terreiro.

Segundo o pesquisador da Embrapa Café Sammy Soares, líder do projeto de pesquisa, o uso da técnica de estocagem dos frutos maduros em água é particularmente interessante para pequenos cafeicultores, com limitados recursos financeiros e que dispõem de pouca mão de obra para o trabalho. “O cafeicultor pode, por exemplo, estocar em água os frutos maduros colhidos de segunda a sexta-feira e no sábado descascar ou não os frutos, formando apenas um lote para ser submetido à secagem no terreiro, o que facilita e reduz o trabalho”, explica.

