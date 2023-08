Fabiano Juffu se apresenta no Programa do Ratinho nesta segunda (31)

O cantor cachoeirense e maior imitador do Brasil, Fabiano Juffu, se apresenta nesta segunda-feira (31), no Programa do Ratinho, no SBT, em São Paulo. O programa vai ao ar para todo o Brasil a partir das 22h15.

“Mais uma vez e com grande emoção, estarei representando a cidade de Cachoeiro de Itapemirim e o Estado do Espírito Santo em rede nacional!”, publico Juffu em suas redes sociais, convidando o público para assistir ao programa.

Essa é a quarta apresentação do cantor cachoeirense no Programa do Ratinho, a segunda em 2023. No dia 31 de maio ele gravou participação no quadro Boteco do Ratinho. O programa foi exibido no dia 9 de junho.

O Boteco do Ratinho é um quadro de grande audiência, onde o apresentador convida artistas de expressão na música nacional para um bate-papo descontraído e regado a músicas de diversos estilos.

Além de Fabiano Juffu, participaram da gravação a cantora Naiara Azevedo e o Rei da lambada, Beto Barbosa.