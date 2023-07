Ferroviários recebe unidade móvel da Secretaria Municipal de Fazenda

Nesta quarta (26) e na quinta-feira (27), a unidade móvel da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) de Cachoeiro estará no bairro Ferroviários. O veículo ficará estacionado em frente à Unidade Básica de Saúde (prédio onde funcionava o Detran), das 9h às 17h.

É oportunidade para moradores da região terem acesso facilitado a serviços referentes a tributos municipais, como parcelamento de dívidas, revisão de cadastro imobiliário, emissão de extrato de débitos, emissão de boleto de IPTU e atualização de parcelas do imposto.

Para o atendimento, é necessário apresentar os documentos pessoais e os relacionados ao serviço que se quer.

O Ferroviários será o segundo bairro visitado pela unidade móvel da Semfa. O primeiro foi o Jardim Itapemirim, nos dias 12 e 13 deste mês. Mais três bairros e dois distritos serão contemplados nessa primeira fase do projeto, que se estenderá até outubro.

Cronograma da unidade móvel da Semfa

26 e 27 de julho – Ferroviários – UBS (Detran)

09 e 10 de agosto – Itaoca – Cras do bairro

23 e 24 de agosto – Village da Luz – UBS do bairro

13 e 14 de setembro – Vargem Grande de Soturno – UBS do bairro

27 a 29 de setembro – Aeroporto – Parque de Exposição

18 e 19 de outubro – Vila Rica – UBS do bairro