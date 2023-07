Festival das Montanhas de Pedra Menina já tem programação

Foi divulgada nesta quinta-feira (20) a programação do 17º Festival das Montanhas de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó Capixaba. O evento vai acontecer de 3 a 6 de agosto, numa realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, de Agricultura e de Obras, com o apoio do Incaper e Idaf. A organização é da Associação de Moradores de Pedra Menina.

O evento terá como destaque o Concurso Leiteiro que terá ordenhas na sexta, sábado e domingo, quando acontece o encerramento e a entrega de premiações. A festa, em Pedra Menina, também terá o desfile para a escolha da Rainha, Princesa, Simpatia e Destaque do 17º Festival das Montanhas.

Além disso, o evento, em Pedra Menina, contará com shows na sexta (4) e sábado (5). Na sexta, as apresentações ficarão por conta de Help Rock e de Léo Lima. E no sábado, os shows sereão com Salvador Cantor e com a dupla Cristiano Banni e Daniel. Confira a programação completa abaixo.

Programação do Festival das Montanhas

3/8 – Quinta-feira

8h às 17h – Chegada das vacas

18h – Leitura do Regulamento do Concurso Leiteiro

20h – Esgota dos animais

4/8 – Sexta-feira

8h – 1ª ordenha

20h30 – 2ª ordenha

21h – Apresentação do Projeto Sons e Vozes do Caparaó

22h – Show com Help Rock

00h – Show com Léo Lima

5/8 – Sábado

8h – 3ª ordenha

20h – 4ª ordenha

20h30 – Desfile da Rainha, Princesa, Simpatia e Destaque do 17º Festival das Montanhas

21h30 – Abertura oficial

22h – Show com Salvador Cantor

00h – Show com Cristiano Banni e Daniel

6/8 – Domingo

8h – 5ª ordenha

Encerramento do Torneio Leiteiro