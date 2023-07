Festival de Teatro de Guaçuí acontecerá de 13 a 19 de agosto

O Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira divulgou a programação da 23ª edição do Festival Nacional de Teatro de Guaçuí. O evento, que é um dos mais tradicionais e prestigiados festivais das artes cênicas do Brasil, vai acontecer de 13 a 19 de agosto. E, como já é tradição, contará com espetáculos no palco do Teatro Municipal Fernando Torres e nas ruas da cidade, nas categorias infanto-juvenil e adulto.

O diretor do grupo, Carlos Ola, destaca que essa edição é muito importante, trazendo uma multiplicidade de atividades. “Além dos espetáculos, estamos comemorando os 40 anos do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira”, ressalta. Ele coloca, ainda, que será a primeira vez que o Festival de Teatro de Guaçuí contará com o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), além de empresas locais, Prefeitura e Governo do Estado.

A programação do festival será aberta no dia 13 de agosto, um domingo, às 20 horas, com a abertura oficial e o espetáculo “Contando histórias do forró”, do Grupo Estirpe, de Mucurici (ES). Depois seguirá com espetáculos todos os dias e noites, até o dia 19, sábado, quando terá apresentações desde às 10 horas da manhã até o encerramento com a entrega das premiações no Teatro Fernando Torres, a partir das 21 horas.

Peças capixabas e de outros estados do Brasil

O Festival Nacional de Teatro de Guaçuí terá espetáculos infanto-juvenis e adultos que serão apresentados no Teatro Fernando Torres e em praça pública. Entre os capixabas, estão grupos vindos de Mucurici, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Cariacica, Serra e Vitória, além de Guaçuí. E também aqueles vindos de outras cidades do País, como Rio de Janeiro (RJ), Duque de Caxias (RJ), Santo André (SP), Jundiaí (SP), Caruaru (PE), Curitiba (PR) e Ubá (MG).

O evento também contará com oficinas de Contação de Histórias, com Eliane Correia, de Improviso, com Caio Pereira, e de Solos – Laboratório de Criação de Monólogos, com AsLucianas. No Teatro, haverá, ainda, Exposição de Artes Plásticas, da Academia Guaçuiense de Letras, Exposição de Fotografias, de Eder Gaioski, lançamento de livros infanto-juvenis, de Rita Côgo e Carlos Ola, além de debates e palestras, após os espetáculos. Confira a programação completa abaixo.

Programação do 23º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí

13 de agosto – Domingo

20h – Abertura Oficial

20h15 – Contando histórias do forró – Grupo Estirpe – Mucurici (ES)

14 de agosto – Segunda-feira

14h – Contos Assombrosos – Cia. Mais Um Ponto, Mais Um Conto – Guaçuí (ES)

16h – Debaixo da ponte – Laboratório de Montagens Cênicas Epicentro – Cachoeiro (ES) (Praça)

20h – Sob o azul do céu – Escola de Atores de Vitória – Vitória (ES)

15 de agosto – Terça-feira

10h – Roda de Brincar para as Infâncias – Sintonia Dominó – Rio de janeiro (RJ) – Praça

14h – Vitor ou Vitrola?! – HB de Teatro – Cariacica (ES)

20h – A Sós – Grupo Teatral Caparaó – Alegre (ES)

16 de agosto – Quarta-feira

10h – Clarice do Brasil – Grupo Teatral AsLucianas – Rio de Janeiro (RJ)

14h – Drummond para crianças – Sintonia Dominó – Rio de janeiro (RJ)

17h – A incrível peleja de Simão e a Morte – Cia. de Arte Popular – Duque de Caxias (RJ) – Praça

20h – O Rei da Feira – Grupo Teatral AsLucianas – Vitória (ES)/Rio (RJ)

17 de agosto – Quinta-feira

14h – O menino do dedo verde – Grupo Imprópria Trupe – Serra (ES)

17h – As Bestas – Cia. 3 Entradas – Santo André (SP) – Praça

20h – Travessia de Vida – Outro Exemplo – Cia. Tabuleiro de Teatro – Caruaru (PE)

18 de agosto – Sexta-feira

14h – Oliver Twist – Grupo Alldeias – Curitiba (PR)

18h – Ôh de casa – Cia. Rastro dos Astros – Ubá (MG) – Praça

20h – Liame do Tempo – Grifo do Tempo – Jundiaí (SP)

19 de agosto – Sábado

10h – Bosque dos livros – Grupo Ela de Teatro – Cachoeiro (ES) – Convidado – Praça

14h – O Patinho Feio – JC Produções – Vitória (ES) – Convidado

15h – A Legítima e a Outra – Cia. Euforia de Teatro – Serra (ES)

16h – Os pequenos legumes – Cia. Euforia de Teatro – Serra (ES) – Convidado – Praça

20h – A Saga Amorosa dos Amantes Píramo e Tisbe – Grupo Gota, Pó e Poeira – Guaçuí (ES) – Convidado

21h – Encerramento e Premiação

Oficinas: Contação de Histórias, com Eliane Correia / Improviso, com Caio Pereira / Solos – Laboratório de Criação de Monólogos, com AsLucianas.

Exposição de Artes Plásticas da Academia Guaçuiense de Letras

Exposição de Fotografias de Eder Gaioski

Lançamento de livros infantojuvenis de Rita Côgo e Carlos Ola Debates e Palestras