Festival em Manguinhos pra curtir no balanço do Reggae

Uma verdadeira noitada regueira vai embalar a galera no “1º Manguinhos Reggae Festival”, dia 2 de setembro, no Espaço Chico Bento, numa das mais belas praias da Grande Vitória. Alma Djem, Braza, Lion Jump, Pura Vida e Trio Clandestino garantem a sonzeira, mas o festival terá muitas atrações. O primeiro lote de ingressos tem preço promocional até o dia 31/07 para o ingresso duplo.

A balada começa a partir das 16h para quem quiser curtir o pôr do sol de frente para o mar de Manguinhos. O local é amplo e com área coberta para proteger do friozinho da madrugada. Além da música, o público terá opções na praça de alimentação, com food trucks, cerveja artesanal super gelada e drinks variados.

Confira as bandas:

Alma Djem

A banda Alma Djem é a dona do maior hit regueiro de 2023, a banda brasiliense radicada em São Paulo Alma Djem traz pra Manguinhos uma coleção de hits, como “Amar Novamente” e “Divide”. A música “Aeroporto”, com participação da banda Maneva, chegou ao primeiro lugar nas paradas e está entre as mais tocadas do Brasil (fonte: Connectimix). Alma Djem é bem próxima aos capixabas, inclusive com DVD gravado em Vitória.

Braza

Os cariocas chegam ao Estado vindo de três dos mais importantes festivais do país: Rock in Rio, Lollapalooza e Planeta Atlântida. Com quatro álbuns gravados em estúdio, a banda tem várias músicas bem executadas nas rádios que já viraram hits no coração da nação regueira: ‘Segue o baile’, ‘Batida do amor’, ‘Embraza’, e as mais recentes: ‘Olinda’, com a participação da Baiana Negamanda e ‘Renasceu’, com participação do Regueiro Armandinho.

Lion Jump

Na estrada desde o começo dos anos 2000, a banda tem passagens marcantes em sua carreira, como a participação no programa ‘Superstar”, da TV Globo, com uma super versão regueira de “Na rua, na chuva, na fazenda”, sucesso da MPB. Entre as músicas de maior sucesso nas rádios capixabas estão “O tempo”e “Ciranda”.

Pura Vida

Para manter o alto-astral da noite, a banda Pura Vida vai fazer um Tributo a duas bandas gringas das mais importantes para o público regueiro: Sublime e Sticky Fingers (de hits como “How To Fly”, “Cool & Calm”, “Cyclone).

Trio Clandestino

Um caso típico da longa relação de amizade entre mineiros e capixabas, o Trio Clandestino foi criado em Uberlândia há 23 anos. Depois de rodar bastante pelos palcos mineiros e se destacar em Itaúnas, o trio forrozeiro mudou-se de mala e cuia para o Espírito Santo. “Bailado lindo”, “Se joga no forró” e “Balança o bole bole” estão entre as mais pedidas na hora do arrasta-pé.