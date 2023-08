Fique ligado! Confira as farmácias de plantão neste último domingo de julho (30)

Confira abaixo as farmácias que estão de plantão:

Cinco farmácias estão funcionando em regime de plantão, neste domingo (30), em Cachoeiro de Itapemirim , com atendimento presencial e também entrega em domicílio.O atendimento nos estabelecimentos comerciais do Centro e Guandu acontece das 7h às 22h.Já nas drogarias de outros bairros, o funcionamento será das 7h às 19h (facultativo até às 22:00h). As informações são da Vigilância Sanitária de Cachoeiro.1 –End: Rua Bernardo Horta, 242 – Guandú – em frente Supermercado Casagrande Tel.: 3521-08162 –End: Pça Pedro Cuevas Junior, 27 – Centro – ao lado do antigo Hotel Cachoeiro Plaza Tel.: 3518-74013 –Endereço: Rua Konrad Adnauer, 02 – Sumaré Em frente ao Ed. Pasteur Tel.: 3027-90714 –End: Rua Domingos Alcino Dadalto, 113 – IBC próximo ao Cemitério Parque Tel.: 3518-87225 –End: Rua Dr Osires de Almeida Freitas, 74 – Vila Rica próximo ao Sup. Para Todos Tel.: 3511-6777