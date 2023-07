Foragido por homicídio é preso em Brejetuba

Um homem de 23 anos, apontado pela Polícia Civil como autor de um homicídio em Cariacica, foi preso nesta quarta-feira (27) pela Polícia Militar em Brejetuba, na região do Caparaó.

De acordo com a PM, o homem era considerado foragido da Justiça. Ele foi encontrado em uma casa, na localidade de Córrego Santa Rita, zona rural do município.

À PM, ele confirmou que fugiu para Brejetuba porque estava sendo ameaçado de morte em Cariacica e que criminosos do município praticaram outro homicídio e queriam incriminá-lo injustamente.

Ele foi levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e, depois, levado para o sistema prisional da Grande Vitória, onde ficou à disposição da Justiça.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.