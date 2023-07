Fornecedores da Unimed Sul Capixaba recebem capacitação do Sebrae

O programa Movimento Mais – Ciclo 2023, referente ao projeto de Gestão de Fornecedores da Unimed Sul Capixaba, teve a oportunidade de participar de uma série de capacitações em parceria com o Sebrae. A ação teve início em fevereiro e finalizou nas últimas semanas de junho.

A iniciativa foi promovida pelo setor de Serviços Administrativos da cooperativa e resultou em 120 pessoas capacitadas e 43 negócios atendidos por meio de consultoria. O principal objetivo foi capacitar e fortalecer os parceiros de negócio que já fornecem produtos e serviços para a Unimed Sul Capixaba.

Dentre as ações realizadas durante o Ciclo de 2023 estão a consultoria diagnóstica “Sebrae na sua empresa”, a palestra online “Gestão de Riscos para Pequenos Negócios” e a oficina online “Filosofia 5S – A Base da Qualidade”.

Para a consultoria, especialistas do Sebrae visitaram 43 empresas, oferecendo atendimento personalizado e gratuito. Após este contato, os empreendedores receberam uma análise completa dos negócios, identificando os principais pontos de melhoria na gestão e apresentando soluções para aumentar a competitividade de cada empresa.

As áreas abordadas na consultoria incluíram as áreas de finanças e planejamento; operação e produção; vendas digitais; e mercado e vendas e pessoas. Com base nessa análise, foram identificadas áreas prioritárias para futuros trabalhos.

A palestra “Gestão de Riscos para Pequenos Negócios” abordou conceitos relacionados aos riscos enfrentados pelos pequenos negócios e ferramentas para minimizar seus impactos. Já a oficina “Filosofia 5S – A Base da Qualidade” ofereceu conhecimentos sobre os conceitos da filosofia 5S e como aplicá-la no dia a dia das empresas.

“A capacitação oferecida pelo programa contribuiu para o aprimoramento das empresas participantes, fortalecendo cada uma no mercado e impulsionando sua competitividade. Isso nos beneficia também, porque teremos uma rede mais estruturada para nos atender”, reforça o diretor vice-presidente da Unimed Sul Capixaba Bruno Beber Machado.