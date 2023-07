Funcionário de empresa que prestava serviço para EDP morre eletrocutado

O funcionário de uma empresa que prestava serviços para uma concessionária de energia, morreu eletrocutado enquanto trabalhava em uma rede elétrica, em Rio Novo do Sul, na região Sul do Estado, na madrugada desta quinta-feira (20).

O homem, de 24 anos, ficou preso entre a fiação com cerca de 10 metros de altura, e precisou ser retirado pelos profissionais do Corpo de Bombeiros. Os militares foram acionados para prestar apoio em uma ocorrência de recolhimento de corpo, por volta de 0h, na zona rural do município.

Segundo colegas da vítima, no momento em que ele estava religando os disjuntores, também conhecidos como bananas do poste, caiu uma forte chuva, onde a água escorreu pelo bastão e conduziu a descarga elétrica no corpo.

Em nota a EDP disse que lamenta profundamente o falecimento do colaborador de uma empresa terceirizada, em Rio Novo do Sul, e se solidariza com a família e amigos. A distribuidora está acompanhando a apuração dos fatos junto à empresa terceirizada.