Galpão de recicláveis é totalmente destruído por incêndio em Mimoso do Sul 

O galpão de recicláveis da Associação de Catadores de Mimoso do Sul foi completamente destruído por um incêndio na tarde desta quinta-feira (20). Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Defesa Civil Municipal estiveram no local para ajudar a conter o fogo. A Prefeitura Municipal enviou um caminhão-pipa para ser usado na operação.

Os produtos que estavam no local e as máquinas usadas para prensar os recicláveis foram completamente queimados. A estrutura do galpão, que foi doado à Associação pelo município, teve a estrutura comprometida.

De acordo com o José Olímpio, coordenador da Secretaria de Limpeza Urbana, no momento do incêndio havia três trabalhadores no local. Eles chegaram a tentar apagar o incêndio, mas o fogo se alastrou rapidamente e, por isso, precisaram chamar os bombeiros. Nenhum catador se feriu.

No galpão de recicláveis, construído por uma empreiteira de Vitória e entregue há três meses, trabalham cerca de 12 pessoas. Agora, eles vão retornar para o antigo galpão até que o local seja reestruturado.

Ainda de acordo com Olímpio, a Associação é vinculada à Secretaria de Limpeza Urbana e os catadores recebem cerca de um salário mínimo, já que ajudam na manutenção e limpeza da cidade. Eles vão continuar recebendo o valor. Já o dinheiro arrecadado com a venda do material reciclável é dividido entre os catadores.

A Associação e o município aguardam o laudo pericial do Corpo de Bombeiros para saber onde as chamas começaram, além da avaliação de um engenheiro, para que as obras de reestruturação do galpão de recicláveis sejam iniciadas.