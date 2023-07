Garota de programa é amarrada, estuprada e roubada em Cachoeiro

Uma jovem de 22 anos, que trabalha como profissional do sexo em Cachoeiro de Itapemirim, foi estuprada, agredida e roubada na noite deste domingo (23). A jovem precisou ser levada à unidade de saúde porque levou duas coronhadas na cabeça, que lhe causaram ferimentos.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, a vítima, que é natural da Bahia, relatou que atende seus clientes em sua própria residência, no bairro IBC, e que o homem chegou à sua casa em um horário marcado, se passando por cliente.

Assim que entrou na residência, ainda de acordo com a jovem, ela foi amarrada, estuprada e agredida pelo homem que estava armado. A garota de programa contou que teve mãos e pés amarrados por uma atadura e, enquanto ficou imobilizada, teve a casa totalmente revirada pelo agressor.

O homem fugiu levando R$ 1.445, sendo 1.050 em dinheiro e R$ 395 no pix, um celular e um ventilador. Ainda segundo a Guarda Municipal, a vítima não conhece o homem.

Ela foi levada à unidade de saúde e, depois, encaminhada para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para comunicar o crime à autoridade policial. Guardas municipais fizeram buscas pela região, mas não localizaram o suspeito.

