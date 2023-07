Grupo Anônimos de Teatro estreia “Exercícios para uma Metamorfose”

Um homem acorda de sonhos inquietantes metamorfoseado em um inseto monstruoso. Assim começa a história do célebre livro de Franz Kafka “A Metamorfose”, publicado em 1915. Da literatura para o teatro, o Grupo Anônimos estreia uma adaptação da obra nos dias 20 e 22 de julho (quinta e sábado) na Casa Carmô, em Cachoeiro de Itapemirim (ES).

Intitulada “Exercícios para uma Metamorfose”, a apresentação consiste em três exercícios cênicos e uma mostra do processo de pesquisa, distribuídos nos dois dias de programação, às 19h30 e às 20h30. A entrada é gratuita.

“Exercícios para uma Metamorfose” traz o ator Luiz Carlos Cardoso em cena, acompanhado dos músicos Alessandra Biato e João de Paula Junior. O trabalho, que tem direção da bailarina Ivna Messina, dramaturgia de Fernando Marques e figurino de Antônio Apolinário, é dividido em três partes independentes, ainda que complementares, chamadas de exercícios 1, 2 e 3, e um bate-papo ao final sobre o processo de criação.

Cada exercício parte de um capítulo do livro “A Metamorfose”, de Franz Kafka, e ganha outras camadas de interpretação através dos movimentos corporais do ator e da trilha sonora executada ao vivo.

“Nós começamos desenvolvendo essas pesquisas corporais cênicas, depois a construção de personagens como as do livro, e também da narrativa, da dramaturgia mesmo – de como se conta isso através de um narrador, que é um dos personagens presentes. Para a apresentação, partimos de roteiros estruturados de acordo com os capítulos da obra e executamos essa série de improvisações, que surgem de material levantado em sala de ensaio”, explica Luiz.

O desafio de adaptar esse clássico da literatura mundial para o teatro veio a partir do interesse do grupo pelo tema e pelo autor, já manifestado no solo “A Culpa” (inspirado em “Carta ao Pai”), montado em 2012 e em circulação até hoje. “É uma pesquisa que me interessa, sobre solo, sobre o Kafka, a narrativa e a linguagem que o Kafka traz da secura humana, dos caminhos sem romantismo, dos caminhos sem volta, da relação de causa e consequência, que é muito forte”, conta Luiz.

Em “Exercícios para uma Metamorfose”, o foco, como na obra original, está na relação entre opressor e oprimido, patrão e empregado. Segundo o ator, essas relações são muito presentes na contemporaneidade e também são manifestadas de diversas outras maneiras, como a opressão da sociedade sobre artistas, pessoas velhas, LGBTQIAPN+, negras, mulheres, entre outros grupos minorizados socialmente.

“O livro é uma provocação e um questionamento que estão muito latentes até hoje, não por acaso essa obra já ganhou muitas leituras, em todas as linguagens possíveis. É um tema muito interessante para a gente levantar, sobre como estamos, de certa forma, à margem, e sobre como queremos estar dentro; e sofremos por isso, por querer estar dentro de uma panela que é para poucos, de onde a sociedade foi nos excluindo ao longo do tempo. E ir contra o sistema, questionar, levantar a mão, não abrir a porta – como faz o personagem do livro – é algo interessante de provocar como artista”, diz Luiz.

Processo e convite

O convite do Grupo Anônimos de Teatro à bailarina Ivna Messina para a direção do trabalho partiu da vontade de trazer um olhar apurado sobre o corpo para contar a história de um homem que acorda em um corpo de um inseto.

“Quisemos trazer esse olhar sobre o corpo que não apenas dança, mas que se manifesta, e essa é uma das pesquisas da Ivna. Então pensamos em colocar essa artista dirigindo um ator de teatro, e foi ótimo!”, aponta Luiz.

Os caminhos de criação surgiram, a princípio, de qualidades corporais e de movimentos que fossem extracotidianos, para falar de um universo não humano. Iniciaram-se, então, experimentações com espasmos, tremores, situações de pesadelos, de noites maldormidas, entre outras que foram sendo registradas no corpo e nas ações do intérprete.

Já a construção da narrativa adaptada, criada pelo dramaturgo Fernando Marques, somou-se ao processo de criação cênica ao mesmo tempo em que este era desenvolvido. Fernando assistia aos ensaios e propunha fragmentos de dramaturgia, que eram reelaborados por ele ao ver as experimentações realizadas na sala de ensaio.

O resultado da adaptação, ainda que siga a ordem cronológica da obra original, é permeado tanto pelo ponto de vista dos artistas envolvidos no processo quanto pela linguagem cênica.

“Como linguagem, é muito legal fazer isso no teatro, num solo, e olho no olho, através dessas ferramentas que temos à nossa disposição no teatro e com o teatro que nós gostamos de fazer”, afirma o ator.

Este projeto tem apoio da Lei Rubem Braga de Incentivo à Cultura – Cachoeiro de Itapemirim – e da Casa Carmô.

Serviço

“Exercícios para uma Metamorfose” – Grupo Anônimos de Teatro

Data: 20 de julho – quinta-feira

19h30 – Exercício 1

20h30 – Exercício 2

Data: 22 de julho – sábado

19h30 – Exercício 3

20h30 – Mostra de processo

Local: Casa Carmô – Rua Prefeito Seabra Muniz, 31, Independência, Cachoeiro de Itapemirim.

Entrada gratuita.

Ficha Técnica

Intérprete: Luiz Carlos Cardoso

Músicos: Alessandra Biato e João de Paula Junior

Direção: Ivna Messina

Dramaturgia: Fernando Marques

Figurino: Antônio Apolinário

Assessoria de imprensa: Patricia Galleto