Guaçuí vai sediar 1ª Feira Inova Capixaba – Saúde in Foco

O município de Guaçuí vai sediar a 1ª Feira Inova Capixaba – Saúde in Foco. O evento está marcado para acontecer entre os dias 29, 30 e 31 de agosto e irá reunir empresas e instituições ligadas ao segmento da saúde. O objetivo é apresentar as inovações e tecnologias para o setor.

A feira é uma realização da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), com o apoio da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, Prefeitura de Guaçuí e do portal Aqui Notícias. O evento, inédito no Estado, vai ser montado e realizado no antigo Parque de Exposições da cidade.

A Feira Inova Capixaba – Saúde in Foco – pretende reunir secretarias municipais de saúde, consórcios, clínicas, empresas, startups, academias e outros segmentos que fazem a promoção de saúde. E a ideia é atrair um público diversificado, composto por profissionais da área, gestores hospitalares, investidores, estudantes e entusiastas da inovação no setor.

De acordo com os organizadores da feira, a programação – que ainda está sendo fechada – será abrangente e diversificada. O objetivo é proporcionar uma experiência enriquecedora e inspiradora para todos os presentes.

A Secti tem investido em programas que tratam sobre inovações em tecnologia. Este é o caso do Programa de Popularização da Inovação – InovaPop – que visa a popularização da ciência, tecnologia e inovação. Assim como o SmarcitES que busca o diálogo com os municípios, para que apresentem suas demandas e conheçam novas estratégias tecnológicas que promovem as transformações das cidades, melhorando a situação econômica e qualidade de vida da população.