Helicóptero com casal e piloto desaparece em voo da Venezuela para o Brasil

Helicóptero com garimpeiro goiano, esposa e piloto desaparece durante voo da Venezuela para o Brasil, a família está desesperada por qualquer informação.

Jeferson trabalhava como garimpeiro da Venezuela e de acordo com o cunhado do rapaz, a última vez que ele teve contato com o garimpeiro e a esposa que também está desaparecida, foi há cinco dias quando o casal estava retornando para o Brasil.

O casal estava na Venezuela há pelo menos dois meses, quando Jeferson ligou para o cunhado Jordan, informando que voltariam para o Brasil, após a última ligação que ocorreu no dia 14, ninguém conseguiu estabelecer comunicação com o casal ou o piloto da aeronave. A família de Jeferson chegou à receber informações de que um pouso forçado ainda em terras venezuelanas teria ocorrido tendo três pessoas à bordo mas a informação não é garantida por parte das autoridades locais.

A família do goiano e da esposa continuam sem informações mas já prestaram boletim de ocorrência e aguarda que as autoridades tanto venezuelanas quando brasileiras ajudem na busca do casal que até o fechamento desta matéria, ainda continuavam sem comunicação com suas famílias.