Higner Mansur será o grande homenageado em semana de literatura

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim vai sediar a abertura da Semana Maria Antonieta Tatagiba, que neste ano será realizado entre os dias 31 de julho a 6 de agosto, e será dedicada ao memorialista e escritor Higner Mansur.

A sessão de abertura será às 13h30 do dia 31, precedida da homenagem a Higner Mansur e a Conferência “Maria Antonieta Tatagiba no Contexto das Letras Capixabas”, mediada pelo Professor Doutor Francisco Aurélio Ribeiro, da Academia Espírito-santense de Letras e presidente Vitalício da Academia Maria Antonieta Tatagiba. O encerramento do evento será marcado pela posse dos novos Acadêmicos Emérito e Correspondentes da Academia Maria Antonieta Tatagiba.

O evento será retomado às 13h da terça-feira (1º), no auditório do IFES de Cachoeiro, com apresentação do documentário “Sítio Histórico de São Pedro do Itabapoana”, apresentado pelo presidente da academia Maria Antonieta Tatagiba, Pedro Antônio de Souza. Às 14h, acontece a palestra de tema “A presença indígena no Espírito Santo: 8.000 anos de História”, proferida pelo professor Doutor Henrique Antônio Valadares Costa, que é arqueólogo da Prefeitura de Vila Velha. Às 15h30, palestra de encerramento com a escritora e presidente da Academia Cachoeirense de Letras, Marilene De Batista Depes, com o tema “Breve história da Academia Cachoeirense de Letras e a influência de Newton Braga na literatura”.

Serviço:

Organização: Pedro Antônio de Souza, presidente da Academia Maria Antonieta Tatagiba Artes-História-Letras. Contato: (27) 99993-6805.