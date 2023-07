Homem é preso após atirar contra cabeça da ex-mulher em Cachoeiro

O homem de 45 anos, que atirou contra a cabeça da ex-mulher na na manhã desta quinta-feira (27), no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim, foi preso pela Polícia Militar horas depois do crime.

A vítima, de 35 anos, está hospitalizada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia do município. O suspeito do crime foi preso na Rodovia ES 482, próximo a empresa onde trabalha.

De acordo com a PM, equipes receberam informação de que o homem, após o crime, foi para o trabalho. Os policiais foram ao local e, assim que entraram na empresa, o homem fugiu por uma mata.

Diversas equipes da PM fizeram buscas na região, inclusive com apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), mas não localizaram o homem. Por volta das 15h, a PM recebeu uma nova informação sobre o paradeiro do suspeito.

Os militares foram ao local e, novamente, o homem tentou fugir da polícia. No entanto, foi preso. À PM, ele confessou ter sido o autor dos tiros contra a ex-esposa e disse que a motivação estaria relacionada à uma traição por parte da vítima.

Ele indicou à equipe onde escondeu a arma usada no crime, que estava junto a bolsa da vítima. O revólver, segundo a PM, tinha seis munições deflagradas. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

O crime

A mulher saiu de casa para trabalhar por volta das 6h e, enquanto caminhava, foi surpreendida por dois homens em uma moto. Um deles disparou a arma três vezes contra ela, acertando dois tiros na cabeça da vítima.

Mesmo ferida, ela caminhou até o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (Capaac) e pediu ajuda aos funcionários do local, que chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ela foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa, mas devido a gravidade dos ferimentos, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

À PM, o atual namorado da vítima afirmou que ela estava sendo ameaçada de morte pelo ex-marido. Com essa informação, os policiais fizeram buscas e encontraram o suspeito horas depois do crime.