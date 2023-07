Homem é preso após esconder droga em capô de carro em Presidente Kennedy

Um homem foi preso, na noite desta quarta-feira (19), com 90 pinos de cocaína, em Presidente Kennedy. Segundo a Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento na região central do município quando passaram pelo suspeito, que estava dentro de um carro estacionado.

Assim que viu a viatura da PM, o homem se abaixou bruscamente, o que chamou a atenção dos policiais militares, que retornaram e fizeram a abordagem.

Com ele, nada foi encontrado. No entanto, após uma vistoria no veículo, os policiais encontraram a sacola com a drogas debaixo do capô do carro. O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde ficou à disposição da Justiça.