Homem é preso em Alegre após cometer furto em Vargem Alta

Na manhã desta segunda-feira (17) os policiais militares do 3º Batalhão detiveram em Alegre, um homem suspeito de furto em Vargem Alta. Na ação os policiais recuperaram vários itens furtados e apreenderam um veículo adulterado. Os itens foram Botija de gás, carnes congeladas (Boi e Frango), relógio, DVD, som, máquina de Costura, TV 43 polegadas, panela de arroz, ventilador e R$ 10 em moedas.

Denúncias descreviam que os suspeitos seguiam pela BR482, em Direção à Guaçuí, em um veículo Ford Ka de cor vermelha, com as placas adulteradas e que estariam armados. Diante da informação foi realizado um cerco policial em Alegre, onde ao perceberem que seriam abordados seguiram em alta velocidade.

Durante o acompanhamento entraram com o veículo na exposição do município, onde os 3 suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé. Um deles foi detido por outra viatura que estava em apoio, os demais fugiram.

Aos policiais o suspeito informou foram a Vargem Alta buscar um homem, que seria foragido da justiça por homicídio, para se esconder em Guaçuí. No veículo, além de identificarem que estava com as placas trocadas, que seriam de um gol de cor cinza, localizaram vários itens que seriam de um furto realizado em Vargem Alta.

O suspeito (24 anos) recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Pronto socorro do município para atendimento e depois conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O veículo foi removido ao pátio do Detran.