Homem é preso em Presidente Kennedy por não pagar pensão alimentícia

Um homem foi preso nesta quarta-feira (19), pela Polícia Militar, por não pagar pensão alimentícia. A prisão ocorreu no município de Presidente Kennedy.

De acordo com a corporação, contra o homem, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Kennedy.

Durante a abordagem da PM, os policiais constataram a ordem judicial contra ele, que confirmou a irregularidade em relação ao pagamento da pensão para os filhos. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim.

A pensão alimentícia é paga a partir de um acordo pessoal ou quando a Justiça determina. Esse valor é destinado às necessidades de moradia, alimentação, lazer, educação, saúde, etc. Também pode ser oferecida em forma de cesta de alimentos em alguns casos, por exemplo.

Caso o devedor seja preso por não cumprir com o pagamento da pensão alimentícia, ele pode permanecer na prisão por até 90 dias ou até que realize o pagamento da dívida, o que ocorrer primeiro.

