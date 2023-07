Homem é resgatado após ficar preso em montanha no ES

Nesta sexta-feira (21), a equipe da 1ª Companhia do 4′ Batalhão foi acionada para realizar o resgate de uma pessoa em uma montanha, em Marechal Floriano.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no momento do resgate, o homem estava em um local de difícil acesso, com cerca de 30 metros de altura. Ele apresentava lesões no braço direito, perna e fêmur direito, e foram realizadas as imobilizações necessárias para o transporte seguro do paciente.

Após o resgate do paciente para local seguro, ele foi entregue aos cuidados da equipe do SAMU para ser encaminhado para o hospital.