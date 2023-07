Motorista embriagado e sem CNH é preso após bater em dois veículos no ES

Um motorista foi preso na tarde da última sexta-feira (21), após se envolver em um acidente, no bairro Colatina, no município de Linhares. O caso ocorreu por volta das 16h40.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista seguia por uma rua do bairro em alta velocidade e acabou colidindo em outros dois veículos, que estavam estacionados na via. Após a colisão, o condutor perdeu o controle do veículo e parou em cima da calçada.

Ainda, segundo a PM, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que atestou positivo para ingestão de álcool. Além disso, ela não possuía carteira de habilitação.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e por dirigir desabilitado. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.