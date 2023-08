Homem leva três tiros na frente de casa em Anchieta

Um homem de 32 anos precisou ser hospitalizado depois de levar três tiros, na última sexta-feira (28), em Anchieta. De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que estava em casa, quando o suspeito jogou uma pedra no telhado da residência e bateu no portão. A casa fica no bairro Planalto.

Ainda segundo o homem, ele saiu para ver o que estava ocorrendo, momento em que o suspeito atirou diversas vezes contra ele, atingindo a mão esquerda e as duas pernas. O atirador fugiu após acertar a vítima.

À polícia, o homem contou que desconhece a motivação e a identidade do atirador. No entanto, repassou as características do suspeito aos policiais. Ele foi socorrido e levado ao pronto-socorro de Anchieta e, depois de receber o primeiro atendimento, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Denúncias

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.